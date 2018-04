Diks: "Fiorentina o Feyenoord? Ancora non so dove giocherà in futuro"

© foto di Federico De Luca

Kevin Diks, terzino di proprietà della Fiorentina ma in prestito al Feyenoord, è stato intervistato dalla rivista Hand in Hand: "Non so dove giocherò la prossima stagione, non so cosa pensa la Fiorentina e non so se il Feyenoord vorrà puntare ancora su di me. Alla mia età è importante giocare molte partite con continuità, voglio fare bene fino al termine della stagione. Non ho dimenticato che il mio cartellino appartiene alla Fiorentina, ho ancora qualche partita per dimostrare il mio valore".