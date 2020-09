Dimarco, Benassi e il sogno Boateng. Cosa ha fatto l'Hellas Verona questa settimana.

Sono stati giorni movimentati in casa Hellas Verona sul fronte del calciomercato. Dal nuovo arrivato Ivan Ilic alla conferma di Federico Dimarco, fino al sogno Boateng e alle cessioni minori, scopriamo come è andato il calciomercato dell'Hellas nella settimana che sta per concludersi.

Attacco da rinforzare - Gli sforzi di D'Amico sono tutti concentrati sul reparto offensivo. In piedi, come vi abbiamo raccontato, c'è l'ipotesi dello scambio con il Genoa tra Favilli e Stepinski, ma anche il suggestivo sogno Boateng, anche se l'ingaggio del giocatore rappresenta uno scoglio piuttosto difficile da superare. Si valutano anche il classe '94 dell'Hannover, Marvin Ducksch, e Diego Farias. Nel frattempo, la società scaligera ha chiuso per il ritorno in prestito di Dimarco dall'Inter e per il giovane centrocampista Ilic dal Manchester City. A un passo anche Marco Benassi della Fiorentina.

Altri obiettivi e cessioni - Poi la società del presidente Setti vuole puntellare la rosa a disposizione di Ivan Juric, prevedendo qualche altra partenza inevitabile (Kumbulla su tutti). Piace il centrale Bruno Amione del Belgrano, così come Antonio Barragan, esterno svincolato dopo l'esperienza con il Betis Siviglia. I veneti hanno inoltre risolto il contratto dello sloveno Balkovec e hanno ceduto Liam Henderson al Lecce.