Nenad Bjelica, in conferenza stampa prima della sfida contro l'Atalanta, ha parlato dell'ultima gara del girone contro lo Shakhtar quando, a un quarto d'ora dalla fine, era sopra per 3-1, salvo poi farsi recuperare al centesimo minuto. "Abbiamo scelto una strada un po' più difficile, alla fine di questa partita. Abbiamo dimostrato nelle ultime due sfide contro Rijeka e contro l'Hajduk che siamo un squadra concentrata, forte mentalmente, questa sconfitta - perché per come si era messa la partita lo era - non ha fatto nulla alla squadra".