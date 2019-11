© foto di Federico Gaetano

Nenad Bjelica, tecnico della Dinamo Zagabria, al termine della sfida contro l'Atalanta ha parlato del girone, con l'ultima gara da giocare all'Etihad. "Le due partite contro Shakhtar avremmo potuto vincere, con quattro punti in più la situazione sarebbe stata differente. Questo è calcio, dobbiamo accettare. Speriamo di vincere, nell'ultima rischiamo tutto, giochiamo contro il City ma nelle ultime due partite abbiamo visto che si può giocare con il City, lo stadio sarà pieno, molto motivati. Non abbiamo nulla di perdere, potevamo solo vincere, come oggi l'Atalanta. Giocare così è più facile. Non mi serve il punto, crederemo fino alla fine, ci crederemo. Questa squadra ci crederà".