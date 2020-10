Dinamo Kiev, il vice Longo sfida la Juventus: "Lucescu è il nostro Cristiano Ronaldo"

"Lucescu è il nostro CR7". Parola di Diego Longo, 44 anni, vice italiano dell'allenatore della Dinamo Kiev, oggi avversaria della Juventus in Champions. "Ha l'entusiasmo di un ventenne - racconta Longo a Tuttosport - dopo la sosta abbiamo ritrovato la squadra un po' stanca, ma abbiamo tanto entusiasmo".

CR7 non ci sarà.

"A Kiev sappiamo che non vedremo la stessa Juve vista a Crotone. Dovremo sfruttare i loro punti deboli: non avere contro Ronaldo è un peccato, non capita tutti i giorni poterlo sfidare".