Dinamo Kiev-Juventus, manca la stella CR7. E Pirlo si affida al talento dei nuovi acquisti

La Champions League della Juventus inizia con la trasferta ucraina contro la Dinamo Kiev, nobile decaduta del calcio europeo che pian piano sta cercando di tornare ai fasti di un tempo. Per farlo la società ha scelto di puntare su Mircea Lucescu, ovvero colui che con la gara di questa sera diventerà l'allenatore più vecchio ad aver guidato una squadra nella massima competizione europea. Dall'altra parte Andrea Pirlo, alla prima da allenatore in Champions e con la voglia di percorrere un altro passo verso il miglioramento della sua squadra e dei principi di gioco che sta cercando di impartire.

Le stelle

Dinamo Kiev - Viktor Tsygankov

Prodotto del settore giovanile del club, il classe '97 nato in Israele ma ucraino a tutti gli effetti sembra definitivamente pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Attaccante esterno che può agire su tutto il fronte d'attacco, questa stagione ha iniziato fortissimo in campionato con 3 gol nelle prime 4 partite.

Juventus - Cristiano Ronaldo

Chi se non il 5 volte Pallone d'Oro. La Champions League è casa sua, anche se all'esordio non potrà esserci causa positività al Coronavirus. La Juventus dovrà fare di necessità virtù, imparando a "camminare" da sola e senza l'aiuto della sua stella che proprio su questi campi e su questi palcoscenici tira fuori, da sempre, il meglio di sé.

Le possibili rivelazioni

Dinamo Kiev - Vladyslav Supryaga

Punta classe 2000, è stato a lungo uno dei primissimi obiettivi di mercato del Bologna. Il club felsineo per il suo cartellino era pronto a spendere oltre 10 milioni di euro, ma non i 15 richiesti dal club ucraino. E ad oggi la sua permanenza è probabile. In questo inizio di stagione, ha già collezionato 3 gol e 5 assist nelle prime 8 partite.

Juventus - Dejan Kulusevski

Il classe 2000 è alla prima chiamata europea della sua vita. Dopo aver assaggiato il professionismo con ottimi risultati lo scorso anno a Parma, anche in bianconero ha dato fin da subito ottime sensazioni. L'assenza di CR7, in caso fosse schierato titolare, gli concederà molta più libertà d'azione. E Pirlo, così come i tifosi, non vede l'ora di capire a che punto è il suo percorso di maturazione.

Le probabili formazioni

Dinamo Kiev (4-2-3-1)

Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskiy, De Pena; Supryaga

Juventus (3-4-1-2)

Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata