Dinamo Kiev, Morozjuk: "Lazio forte, ma non ci difenderemo e basta"

Insieme al tecnico della Dinamo Kiev, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con la Lazio ha parlato anche il vice-capitano degli ucraini Mykola Morozjuk: "Visto il risultato dell'andata ci stiamo preparando bene. Faremo tutti gli sforzi possibili per raggiungere il nostro obiettivo domani sera. Immobile? Non c'è solo lui. Immobile è molto forte, ma la Lazio ha nel complesso una grande squadra. Noi difensivi? No, abbiamo il nostro tipo di gioco. Non ci difenderemo e basta. Cercheremo di far valere le nostre capacità e sfruttare i loro errori. Dinamo imbattuta in casa? Speriamo solo di poter continuare questa serie positiva". Lo riporta lalaziosiamonoi.it.