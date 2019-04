Dini: "Semplici ha una marcia in più. Futuro? Andrà lontano"

Giulio Dini - avvocato che cura gli interessi del tecnico della Spal Leonardo Semplici - su MC Sport 'Live Show':

La SPAL vince ancora e vola a 38 punti...

"Ha fatto tanti punti con squadre in lotta per la Champions, come Roma e Lazio. Oggi ha avuto qualche difficoltà per la pressione alta dell'Empoli, ma dopo una mezz'ora di sofferenza ha messo il capo fuori. Sul rigore non credo ci siano discussioni. Petagna non solo è bravo a prendere la palla sui piedi ma anche sotto porta, ha fatto diversi gol quest'anno".

Il futuro di Semplici?

"È un grande allenatore. Quando arrivi primo in tutte le categorie, vuol dire che hai una marcia in più. Lui paga questo suo basso profilo, cosa molto apprezzabile. 38 punti con la SPAL è un grandissimo risultato. Il futuro? Continuerà la sua carriera in piazze che hanno obiettivi diversi rispetto alla salvezza. Si è guadagnato tutto sul campo, non come altri".

A 40 punti c'è la Fiorentina:

"Ha smesso da qualche mese. Il campionato mi sembra abbandonato, anche se oggi contro la Juve ha fatto bene la squadra, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto".

Chi a oggi arriverà al 3° e al 4° posto?

"Inter e Atalanta. Il nostro è un campionato poco significativo, vince da otto anni sempre la stessa squadra".