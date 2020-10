"Dio dà grandi battaglie a grandi guerrieri". Il supporto dei familiari a Cristiano Ronaldo

"Sei la mia ispirazione" è la Instagram Story di Georgina Rodriguez, in supporto a Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid-19. Reazione anche di mamma Dolores, che sempre sul popolare social network ha postato una foto del figlio e la frase: "Dio dà grandi battaglie a grandi guerrieri. È una guerra in più che vincerai, figlio". Supporto anche da parte delle sorelle Katia ed Elma : "Dio non è indifferente alle sue necessità. Sta ascoltando il tuo grido, è attento in ciò che fai e ha già preparato la tua benedizione, il tuo miracolo. Hey! Hai un padre!" è una delle frasi pubblicate.