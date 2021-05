Dionisi sul futuro: "Devo incontrarmi con la società, ma darò la priorità all'Empoli"

Come riferisce sportmediaset.it, a Radio 1 Rai è intervenuto il tecnico dell'Empoli Alessio Dionisi. Per parlare soprattutto di mercato: "Tutti questi accostamenti, mi lusingano, ma mi fanno ancora più piacere le parole di stima del mio presidente. Ho letto degli interessamenti di altre squadre ma a oggi non ho approfondito, perché la priorità sento di doverla dare all'Empoli che mi ha dato una grandissima occasione. Il presidente Corsi aveva speso belle parole per me, a inizio stagione, e il mio obiettivo era che le riconfermasse a fine campionato. Fermo restando che dovremo incontrarci per parlare, perché ora cambia tutto. In Serie A cambiano gli obiettivi rispetto alla Serie B dove l'Empoli ha spesso dominato e dove per sette volte é stata promossa".