© foto di Federico De Luca

Assane Dioussé, nuovo centrocampista del Chievo, è stato presentato dalla società scaligera in conferenza stampa dopo l'esordio di sabato contro il suo Empoli: "Sono cresciuto a Empoli, poi siamo retrocessi e sono andato via. Tornare ed affrontarli fa parte del calcio, è andata bene. La salvezza non è impossibile, ce la possiamo giocare con chiunque, cercando di vincere sempre. Siamo qui per fare l'impresa e raggiungere l'obiettivo. Gioco dove decide il mister, mezzala o vertice basso. Da regista basso mi trovo meglio perché l'ho fatto per molti anni. Ho ritrovato Barba e Pucciarelli, che già conoscevo e mi hanno aiutato a integrarmi nel gruppo. In Francia è stata una bella esperienza, ringrazio il direttore e la società per la fiducia e per avermi riportato qui. Ho voglia di ripartire e tornare al mio livello, di giocare tanto ed essere al top. Posso portare un po' di verticalizzazioni e di visione di gioco. Thiago Motta è stato il mio punto di riferimento".