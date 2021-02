Diritti TV, Cairo: "Offerta DAZN da valutare attentamente. Il calcio italiano non ha perso vitalità"

L'assemblea della Lega Calcio ieri ha rinviato la decisione sul prossimo triennio dei diritti tv per la Serie A alla giornata di giovedì ma la proposta di DAZN attualmente pare decisamente avanti rispetto a quella di Sky che dunque rischia di perdere la "maggioranza" dei diritti delle gare del nostro campionato. La proposta da 840 milioni di euro per le 7 gare in esclusiva, ha convinto diverse squadre, tra cui anche il Torino. Il presidente Urbano Cairo ha spiegato il perché: "Credo che per lo sviluppo dei diritti tv, la Lega e chi ha condotto le trattative abbia svolto un buon lavoro. Le proposte dei broadcaster sono molto interessanti, in particolare reputo che l'offerta di DAZN vada valutata con attenzione, considerando pure che sarà supportata da una telco. Sarà poi l'assemblea a decidere, ma va sottolineato che se a livello internazionale assistiamo a un calo del valore dei diritti tv, il calcio italiano dimostra di essere in trend positivo, manifestando una vitalità che le altre leghe hanno perso".