Diritti Tv Champions League, la Rai non presenta offerte. Resta in corsa Amazon

La Rai rinuncia ancora una volta ai diritti tv per la trasmissione delle partite di Champions League. Secondo quanto riferito da repubblica.it, l’ente radiotelevisivo nazionale, come già accaduto per il triennio 2018-2021, non ha presentato un’offerta alla UEFA per il periodo 2021-2024. Una scelta che, se confermata, l’USIGRai (unione sindacale dei giornalisti Rai) definisce “inspiegabile ed inaccettabile”. Resta così campo libero a Mediaset, ma anche ad Amazon: il colosso guidato da Jeff Bezos sarebbe infatti pronto a sbarcare sul mercato italiano dei diritti televisivi.