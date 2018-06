Diritti tv, divisione dei pacchetti per fasce orarie e non per squadre

© foto di Federico De Luca

Si profila una vera e propria rivoluzione sul fronte dei diritti tv per la Serie A nel prossimo triennio. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport non sarà infatti, più possibile vedere l'intero campionato con un unico broadcast. In poche parole chi vorrà vedere tutta la Serie A dovrà munirsi di due abbonamenti distinti. In vendita ci sono tre pacchetti con esclusive per prodotto, ma nessun operatore può acquistarli tutti. È prevista però la possibilità da parte del licenziatario di uno o due pacchetti, di ritrasmettere le proprie partite sulla piattaforma di un altro broadcaster attraverso accordi commerciali. I pacchetti in vendita non saranno più costituiti dalle squadre ma dalle fasce orarie.

Il primo pacchetto conterrà 114 gare, tre per giornata e in altrettante fasce orarie distinte.

Il secondo pacchetto invece prevede la trasmissione di 152 gare in quattro fineste orarie.

L'ultimo pacchetto consentirà di trasmettere 114 gare corrispondenti a tre partite a giornata: la partita delle 20.30 del sabato, quella delle 12.30 di domenica e una di quelle alle 15 sempre di domenica.