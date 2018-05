Diritti tv, LaRepubblica.it: "Caos, giudice annulla bando Mediapro"

© foto di Federico De Luca

"Diritti tv sempre più nel caos. Ha vinto Sky. Il bando di Mediapro va annullato. I tempi rischiano di allungarsi con i presidenti nel panico visto che molti di loro, in questo periodo, già "scontavano" dalle banche i soldi dei diritti. La prima giornata di serie A, il 19 agosto, forse non si vedrà in tv. Il giudice del tribunale civile di Milano sezione per le Imprese, ha confermato stamani la sospensiva sul bando formulato da Mediapro per l'assegnazione dei diritti tv della serie A 2018-2021 e quindi ha inibito Mediapro (condannata anche al pagamento delle spese legali per un importo di 15.600 euro) dal procedere con la gara sulla base del bando attuale. In sostanza, secondo il giudice Claudio Marangoni, l'assegnazione dei diritti di serie A dovrà essere rifatta riformulando un nuovo bando a causa di violazioni alla legislazione antitrust del documento di offerta attuale, proposto dal gruppo spagnolo. Le principali violazioni, riscontrate dal giudice nel documento di offerta pubblicato da Mediapro per raccogliere le proposte dei broadcaster, vertono in particolare sulla formulazione dei pacchetti di partite "chiavi in mano" (già comprensivi di evento e contenuti pre e post partita) che limiterebbero la libertà di scelta dei singoli offerenti nel formulare le proposte per i diversi contenuti e servizi (fra cui la pubblicità). Inoltre il bando era stato fatto senza cifre minime, mai successo in passato, e contro le linee guida dell'Antitrust. La linea di Sky è stata accolta in pieno". Questo il commento de LaRepubblica.it dopo l'annullamento del bando per i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021.