Diritti tv, Panorama: "Guerra tra Sky e Mediapro"

© foto di Alberto Fornasari

Anche l'edizione online di Panorama ha commentato la decisione del Tribunale di Milano dell'annullamento del bando di Mediapro per i diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021: "Un duro colpo per i club della Serie A che a meno di tre mesi dal via della nuova stagione non hanno ancora certezza sui pagamenti. Chi trasmetterà la Serie A? E quanto frutterà la cessione dei diritti tv? Una situazione di imbarazzo accentuata dalla mancata presentazione della fideiussione da parte di Mediapro, cui la Lega ha dato tempo fino al 22 maggio per ottemperare agli impegni presi in sede di aggiudicazione del bando. Senza fideiussione (e senza soldi) le società non possono cominciare a scontare i propri crediti presso le banche trovandosi in grave difficoltà nella chiusura dei bilanci e nella predispozione dei budget per la prossima campagna acquisti. Uno scenario da incubo".