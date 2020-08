Diritti TV, pronta una cordata di tre fondi per poter convincere la Lega serie A

vedi letture

CVC, Advent e FSI: sono questi i tre fondi, che andranno a comporre una maxi cordata, per poter convincere la Lega serie A alla cessione dei diritti TV. Alcuni dei principali fondi mondiali, come riportato dal Sole 24 Ore, avanzeranno un'offerta di oltre un miliardo di euro per convincere il calcio nostrano alla cessione dei diritti. Il termine ultimo per la presentazione della proposta è fissato al 25 agosto e tale offerta dovrà essere vincolante, altrimenti non verrà presa in considerazione dalla Lega.