Diritti tv Serie A, è il giorno del miliardo di euro di Mediapro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il giorno di Mediapro. La società spagnola che s'è assicurata i diritti televisivi della Serie A per i prossimi tre anni nella giornata di oggi - scrive il Corriere dello Sport - dovrà depositare le garanzie bancarie per il miliardo di euro (più Iva) che resta per coprire il saldo della prima delle prossime 3 stagioni della serie A per cui si è aggiudicata i diritti.

Jaume Roures, fondatore dell'agenzia spagnola, scorsa settimana ha dato certezze sulle garanzie da presentare in queste ore, ma ciò che ancora non è chiaro è dove verranno trasmesse le partite il prossimo anno. Ad oggi regna l'incertezza, soprattutto dopo che Sky ha ottenuto dal Tribunale di Milano la sospensione del bando per la sub-licenza dei diritti fino al prossimo 4 maggio.