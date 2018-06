Diritti tv Serie A, oggi il giorno decisivo: alle 13 l'apertura delle buste

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giornata fondamentale per l'assegnazione dei diritti tv della Serie A per il triennio 2018-2021. Come riporta Il Messaggero di questa mattina alle 11 scade il termine per presentare le offerte e poi ci sarà l'apertura delle buste. Se sarà raggiunto il minimo totale (1.100 milioni di euro), allora si procederà all'assegnazione automatica. Al contrario, ci sarà un'eventuale fase di rilancio che terminerà alle 20. Questi i possibili scenari: Sky e Perform sono i favoriti; Mediapro è l'incognita (dovrebbe rivendere i pacchetti); Mediaset è l'unica con le frequenze libere; Tim sarebbe interessata ai diritti per gol sul web tre ore dopo le gare, in vendita a fine giugno con quelli in chiaro.