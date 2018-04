Diritti tv, si avvicina la deadline

Fonte: Sportitalia

© foto di Federico De Luca

Tra le tante incognite del nostro calcio, c’è anche quella tutt’altro che trascurabile legata a dove sarà effettivamente possibile vedere il prossimo campionato. Un dubbio più che lecito, specie in considerazione del fatto che allo stato attuale delle cose la situazione è quantomai nebulosa. Le ultime indiscrezioni raccontano di una maxi offerta che Sky avrebbe in programma per far sostanzialmente saltare il banco, bonificando a MediaPro una cifra superiore anche di parecchio a quelle dei due bandi precedenti non assegnati. Uno scenario che potrebbe addirittura far recedere gli attuali titolari dei diritti, così come per la Liga, dall’iniziale volontà di creare un vero e proprio canale tematico dedicato al massimo torneo nazionale, riportando la situazione a parametri più simili rispetto a quelli attualmente in vigore o al modello inglese o tedesco laddove è stato proprio il colosso di Murdoch a mantenere la titolarità della trasmissione della Premier. Il responso definitivo, ad ogni modo, non potrà giungere prima del prossimo 21 aprile, mantenendo di fatto una sostanziale incognita di base almeno sino a quella data. In attesa di una schiarita che consenta agli appassionati di poter assistere al loro spettacolo preferito.