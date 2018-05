Diritti tv, Sportmediaset: "Sky batte Mediapro: bando da rifare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

La notizia è arrivata pochissimi minuti fa: il Tribunale di Milano ha dato ragione a Sky e ha confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A per gli anni 2018-2021 di Mediapro. Tutto dovrà essere rifatto e Sportmediaset.it commenta così l'accaduto: "In particolare il giudice Claudio Marangoni ha inibito di continuare la gara, sostenendo che il bando non sarebbe "correttamente formulato" rispetto alle regole dell'Antitrust: in un mercato fortemente regolato e di fatto con un monopolista, la legislazione Antitrust cerca di impedire che questo potere si riverberi a valle, in questo senso i pacchetti preconfezionati con ampia durata messi a punto dagli spagnoli di Mediapro potrebbero inibire la libertà degli altri operatori 'costretti' a pagare di più per dei servizi televisivi. Per il giudice, di fatto, il bando deve essere rifatto. A partire da oggi la parte perdente ha 15 giorni di tempo per presentare reclamo e la palla passerà in quel caso a un collegio di giudici, con ulteriore dilatazione dei tempi".