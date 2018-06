Diritti tv, via alla trattativa privata. Si decide il 13 giugno

Fonte: Dal nostro inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' appena finita la riunione della Lega di Serie A sul tema dei diritti tv. Esclusa in via definitiva Mediapro che non ha convinto con le garanzie presentate in extremis nella giornata di ieri. Adesso si andrà avanti con una trattativa privata per tre giorni con la decisione che verrà presa il prossimo 13 giugno.