Disastro Arsenal, Emery: "Il primo gol del Chelsea ha cambiato tutto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Chelsea in finale di Europa League, il tecnico dell’Arsenal Unai Emery ha commentato: “Prima di tutto, congratulazioni al Chelsea. Prima di tutto, congratulazioni al Chelsea. Nel primo tempo, penso che abbiamo giocato una buona gara per ottenere un buon risultato. La prima rete ha cambiato tutto, abbiamo cercato di restare in partita e trovare il pareggio. Il secondo gol del Chelsea è stato difficile per noi. Le cose sono andate meglio per loro nel secondo tempo, quando volevamo fare qualcosa non abbiamo segnato. Forse meritavamo di più nel match, ma non ci siamo riusciti”.