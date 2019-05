Disastro Arsenal, la sconfitta amara di Mister Europa League

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Lo chiamavano "mister Europa League", nome che da stasera non sarà più valido per Unai Emery. Il tecnico basco, conosciuto nel mondo grazie alla clamorosa tripletta di vittorie sulla panchina del Siviglia nelle stagioni 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016, non è riuscito a fare poker con i Gunners nella notte di Baku.

Doppia sconfitta - I tifosi dell'Arsenal sognavano di avere un vantaggio nei confronti dei rivali londinesi proprio grazie alla grande esperienza del proprio allenatore in merito di finali europee. Sarri però è riuscito a mettere in ginocchio Aubameyang e compagni con un poker che suggella la prima stagione in Premier dell'ex tecnico del Napoli, già capace di superare il rivale di panchina nella corsa Champions che ha visto i Blues arrivare sopra i Gunners anche nella classifica inglese.

Niente Champions - Come detto, la classifica non ha premiato l'Arsenal di Emery e con la sconfitta di stasera, il sogno Champions League è definitivamente sfumato. L'Emirates Stadium il prossimo anno ospiterà nuovamente l'Europa League, dando così allo stesso allenatore basco la possibilità di dimenticare questa nottata amara per ritrovare il suo soprannome perduto.