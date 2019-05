Disastro Arsenal, ultimo trofeo europeo 25 anni fa. Poi solo delusioni

© foto di Insidefoto/Image Sport

Continua la maledizione dell'Arsenal a livello europeo e non è bastato stavolta Unai Emery, il re dell'Europa League. Il ko contro il Chelsea nega ai gunners la possibilità di rivincita dopo 19 anni nella competizione. Allora la squadra allenata da Arsène Wenger si dovette arrendere nella notte di Copenaghen contro il Galatasaray ai calci di rigore. Sei anni dopo l'amarezza è stata ancora più grande, ko a Parigi contro il Barcellona nella finale di Champions League dopo essere stati avanti fino a un quarto d'ora dalla fine. Così per trovare l'ultimo trofeo dell'Arsenal bisogna risalire al 1993/94 quando a Copenaghen (ancora) la squadra allora guidata da George Graham battè il Parma nella finale di Coppa delle Coppe grazie a una rete di Alan Martin Smith. Da segnalare un altro ko, l'anno seguente, sempre in Coppa delle Coppe contro il Saragoza (2-1) e in Supercoppa Europea contro il Milan nel 1994.