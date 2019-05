Disastro Fiorentina, per la salvezza ora un pari col Parma può non bastare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Chi l'avrebbe mai detto? A due giornate dalla fine, la Fiorentina è in lotta per non retrocedere. Dopo le quattro sconfitte rimediate nelle ultime quattro giornate la squadra viola non può più dormire sonni tranquilli e, adesso, deve subito uscire dal tunnel per evitare brutte sorprese.

41 punti potrebbero non bastare - La squadra allenata da Vincenzo Montella in questo momento ha 40 punti, +5 sull'Empoli terzultimo in classifica. Il destino è ancora saldamente nelle sue mani ma deve subito mettere fine a questa emorragia di sconfitte. Se possibile, andare anche oltre. Come evidenzia 'Firenzeviola.it', nemmeno un pareggio col Parma nel prossimo turno di campionato potrebbe infatti bastare per avere la certezza matematica della permanenza in Serie A. In caso infatti di arrivo a 41 con Empoli (deve vincerle entrambe), Cagliari (un ko e un pareggio con l'Udinese), Bologna (pareggio stasera col Parma, 1 vittoria, 1 sconfitta), Udinese (una vittoria e un pareggio col Cagliari) e Parma (tre pareggi nelle ultime tre gare), la Fiorentina sarebbe quella messa peggio nella classifica avulsa.

La squadra viola, dopo la trasferta di Parma, chiuderà la sua stagione al Franchi contro il Genoa.