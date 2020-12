Disfatta storica per il Barça: è la prima squadra a chiudere seconda dopo aver vinto 5 partite

Sconfitta tremenda per il Barcellona, che subisce la peggior disfatta della sua storia contro un'italiana in Champions League e perde anche il primo posto del girone. Quella catalana è la prima squadra in tutta la storia della Champions League a non vincere il girone dopo aver ottenuto 5 successi nelle prime 5 partite (fino ad oggi erano 18 su 18).