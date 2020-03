Distanti ma uniti: l'Italia si affaccia al balcone. Alle 12 applausi, alle 18 toccherà ad Azzurro

Due appuntamenti per sentirsi ancora una volta di più distanti ma uniti. Alle 12 è andato in scena un nuovo flash mob in tutta Italia, con tanti cittadini che si sono affacciati ai propri balconi e hanno applaudito il nostro Paese per la gestione dell’emergenza. Alle 18 nuovo appuntamento collettivo, stavolta musicale: dopo l’inno di ieri sera, questa volta toccherà ad Azzurro.

#covid_19italia

A #Milano e in molte altre città si è deciso di intonare l’inno italiano dai balconi insieme al vicinato: si tratta di un flashmob musicale in risposta all'isolamento a causa del #coronavirus ➡️ https://t.co/ztHyefWF4i pic.twitter.com/ibQARzenNw — Sky tg24 (@SkyTG24) March 14, 2020

Despite Italy being on lockdown due to coronavirus, a nationwide flash mob event saw Italians singing the national anthem and other traditional songs from their balconieshttps://t.co/PbV1jBvphX pic.twitter.com/CF3O2cenHG — BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2020