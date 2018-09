Distanze fra reparti, nessuna idea di gioco. E zero occasioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 4-3-3 doveva essere la salvezza di Giampiero Ventura. Inserendo Verratti, De Rossi e Parolo nei tre a metà campo, più Candreva e Insigne esterni. Sembrava disegnato perfettamente pure per l'Italia di Roberto Mancini, grazie al nuovo Bernardeschi - finora il migliore in campo, con Donnarumma, nella pochezza generale - ma con un problema: Balotelli troppo solo là davanti, mai aiutato da una seconda punta. Insigne che rimane sempre troppo largo e non prova mai a puntare l'uomo, rientrare e calciare. Pellegrini e Gagliardini che non si buttano mai in area, bensì galleggiano come Scilla e Cariddi.

Il gol è un errore grossolano di Jorginho, in fase di uscita, che perde la sfera e da il la all'uno a zero biancorosso. Ma in generale è un'Italia troppo lenta per essere vera, senza brillantezza e fantasia. Lo specchio del nostro calcio, insomma, al di là dei ricordi (pessimi) con Ventura. È presto per bocciare completamente un progetto appena nato, ma i risultati spesso non sbagliano: umiliazione con la Francia, vittoria di misura con l'Arabia Saudita, pareggio contro la peggiore Olanda di sempre. E, per ora, un bruttissimo primo tempo con la Polonia.