Divino in campo ma nei guai con la legge. Luka Modric è sotto processo

Ne hanno avuta una riconferma, non che questa servisse, anche i tifosi della Juventus martedì sera, costretti ad assistere al dominio del croato e dei suoi compagni nel cerchio centrale, e cruciale, del campo: Luka Modric è nell'olimpo dei centrocampisti più forti del mondo nel secondo decennio del ventunesimo secolo. Senza se e senza ma, oltre che il croato più vincente nella storia del suo paese. In particolare nel Real Madrid ha avuto una maturazione incredibile, riuscendo a fondere l'abilità sotto porta maturata a Zagabria, nella Dinamo, e il gioco più fisico imposto dalla Premier che aveva invece conosciuto nel Tottenham. Il risultato è oro, e lo sanno bene i tifosi del Real Madrid che si tengono stretti uno dei capisaldi delle tante Champions vinte negli ultimi anni. Se dal punto di vista del campo per lui sono praticamente tutte rose e fiori, dal lato della giustizia la situazione non è però altrettanto serena. Modric è finito nell'occhio del ciclone nel corso del processo a Zdravko Mamic, padre padrone del calcio croato dall'inizio degli anni 2000 ad oggi ed ex presidente della Dinamo Zagabria, appunto. Accusato assieme ad altri membri della sua dirigenza di appropriazione indebita su cifre fino a 15 milioni di euro, destinati al club, e di aver frodato lo Stato, il suo processo ha visto coinvolto tra i testimoni anche il centrocampista del Real. Eccome, dato che fino al momento della cessione di Pjaca alla Juve la sua (al Tottenham) era stata la più corposa nella storia del club. E di quei 23 milioni di euro c'è il sospetto che molti, troppi secondo la legge, siano finiti nelle tasche di Mamic e soci. Durante la testimonianza Modric ha però modificato la versione che aveva inizialmente depositato presso gli investigatori, proponendone una che "ammorbidiva" in parte le responsabilità di Mamic. Subito è scattata la denuncia di spergiuro a suo carico, che rapidamente si è trasformata in un'accusa di falsa testimonianza per la quale è stato aperto un ulteriore processo in Croazia, all'incirca un mesetto fa. Una pagina nera nella storia, e nella vita, di un campione purissimo.