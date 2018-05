Divoratore di briciole. Diego Pablo Simeone, quarta finale in sette anni

© foto di J.M.Colomo

Quarta finale in sette stagioni da tecnico dell'Atletico Madrid per Diego Pablo Simeone, il miglior allenatore della storia dei colchoneros. Sette anni in cui l'argentino ha messo le mani su tutti i trofei che ha potuto toccare, pur dovendo competere con i mostri economici e sportivi che rispondono al nome di Barcellona e Real Madrid. Quattro titoli in due nelle ultime quattro edizioni di Champions parlano chiaro riguardo un duopolio europeo che ha umiliato a ripetizione la fierezza inglese, l'orgoglio italiano e l'ambizione parigina. Eppure l'Atletico in finale ci è andato due volte, perdendole entrambe proprio col Real. Altre due finali sono arrivate in Europa League, quella vinta nel suo anno d'esordio, con l'Atletico trascinato da un immenso Falcao e quella che si giocherà a Lione mercoledì 16 maggio prossimo. Un divoratore di briciole, quelle lasciate dalle concorrenti spagnole (da non dimenticare anche il titolo in Liga del 2014, ndr), che non vede l'ora di divorare l'Olympique Marsiglia.