Djimsiti: "Stavo per andare via, poi l'Atalanta mi ha richiamato in ritiro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, parla al Corriere di Bergamo toccando vari temi dell'attualità nerazzurra e non solo: "Se ero a un passo dall'andarmene? Sono stato richiamato per il ritiro di Rovetta quando avevo altre proposte sul tavolo. Sono stato contento perché ho sempre voluto giocare le mie possibilità a Bergamo, avere la chance di dimostrare il mio valore. Una volta entrato definitivamente in rosa, mister Gasperini mi ha semplicemente detto di allenarmi a fondo. Mi ha insegnato tanto tatticamente. È un tecnico che si concentra spesso sulla fase difensiva, chiede molta pressione. È servito un po’ di tempo ovviamente per adattarmi. In generale l’Italia, rispetto alla Svizzera, ha un livello tattico più elevato".