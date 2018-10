Djourou fa autogol, Antenucci sbaglia un rigore: SPAL-Inter 0-1 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ritmi alti, due squadre in salute e spettacolo piacevole al Mazza di Ferrara. L'Inter è in vantaggio per 1-0 al termine della prima frazione grazie all'autorete di Djourou, ma la SPAL può recriminare per il rigore fallito da Antenucci subito dopo il gol nerazzurro. Una rete propiziata da Icardi, bravo a girare un cross di Vrsaljko e a trovare la deviazione del difensore svizzero, peraltro con il braccio vistosamente largo. La reazione dei padroni di casa è stata veemente e ha portato, come detto, al penalty concesso per atterramento di Miranda ai danni di Felipe. Dopo la grande paura l'Inter ha mancato il raddoppio in contropiede alla mezzora, con Keita che ha atteso troppo prima di servire Icardi tutto solo al centro. Miracoloso, qualche minuto più tardi, il salvataggio di Cionek per anticipare Icardi a mezzo metro dalla porta. Il finale è tutto di marca SPAL: Handanovic salva prima su Felipe da due passi, poi sulla conclusione da fuori di Valoti. Generosa e sfortunata la squadra di Semplici, che è ancora assolutamente in partita.