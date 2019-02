Djuricic chiama, Sanabria segna ancora: a Marassi è 1-1 al 45'

Genoa-Sassuolo 1-1 al 45'

Un primo tempo iniziato col freno a mano, poi il gol di Djuricic ha risvegliato gli spiriti del Genoa: 1-1 alla fine della prima frazione a Marassi tra il Grifone e il Sassuolo. Per i padroni di casa, seconda rete in due gare per il dopo Piatek, l'ex giallorosso Sanabria.

Le scelte Sanabria titolare per la prima volta dopo il debutto con gol da subentrato, con Prandelli che passa alla difesa a quattro. Tanti volti nuovi per il Genoa: dall'inizio anche una mediana ben più che inedita con il tandem Radovanovic-Lerager. De Zerbi sceglie il classico tridente, il suo modulo barcelonista prevede una punta vera come Babacar, Berardi e Djuricic ai suoi fianchi. Dietro non c'è Ferrari, solo in panchina, confermato Peluso al centro con Magnani. In mediana, senza Mazzitelli, c'è Sensi in cabina di regia.

Sassuolo show e Djuricic gol Il Sassuolo rischia, fin troppo, quando riparte basso. E' bello da vedere anche se il tiki-taka all'emiliana rischia spesso d'essere mortifero per le occasioni da gol. Poi le ripartenze, più italiane che spagnole, e allora i neroverdi danno il meglio: Duncan strappa palla a un ingenuo Criscito. Falcata sulla sinistra, appoggio a Babacar che di sponda la tocca per Locatelli. L'ex rossonerop ha la freddezza giusta per allargare per Djuricic, Lerager sbaglia la linea e il serbo trafigge l'incolpevole Radu.

Sanabria, prima l'errore poi il gol Preso lo schiaffo improvviso del Sassuolo, che momentameamente respira aria d'Europa, il Genoa reagisce. Lo fa pochi minuti più tardi: Kouamé è quello più pericoloso ma l'occasione clou arriva dall'altra parte. Cross di Lazovic dalla destra, Sanabria è solo al limite dell'area piccola, dimenticato da Magnani che tarda a chiudere lo spazio. Solo che all'ex Betis mancano un paio di centrimetri, il tempistmo e la freddezza giusta per staccare e il colpo di testa finisce inesorabilmente a lato. Poi, si riscatta. Poi, il secondo gol in due partite. Cross di Lazovic dalla destra, Kouamé fa sponda... Col naso, con la palla sbucata tra i difensori, stop e gol dell'ex giallorosso. Ed è 1-1.