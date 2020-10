Djuricic: "Il mio Sassuolo come il Manchester City. Non so dove sarei finito senza De Zerbi"

vedi letture

Filip Djuricic, centrocampista offensivo del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Non cosa sarebbe successo alla mia carriera se non avessi incontrato De Zerni. La serenità del Sassuolo mi aiuta molto. E' una società seria e organizzata. Poi per quanto riguarda il gioco guardo il Manchester City e vedo molte cose che facciamo anche noi. De Zerbi è il miglior allenatore che abbia mai avuto, vede cose diverse dagli altri". Poi sulla proposta che in passato gli è arrivata da parte del Milan: "Ho detto no. Ero giovane e il Milan era in crisi, non mi sentivo pronto".