Doccia fredda Juve: l'Ajax trova subito l'1-1. Gol Neres, errore di Cancelo

Pronti via, l'Ajax trova subito il pareggio a inizio ripresa: 1-1 degli olandesi, a firma David Neres. Errore clamoroso di Cancelo, che ha controllato male un lancio dalla difesa dei lancieri consentendo la penetrazione in area dell'esterno dell'Ajax. Non benissimo neanche Szczesny: la Juventus inizia come peggio non poteva il secondo tempo alla Johan Cruijff Arena.