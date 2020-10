Doccia fredda per Ronaldo e per la Juve. Isolamento in Portogallo fino al prossimo test

Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. La notizia, proveniente direttamente dalla federazione portoghese, ha interrotto in maniera fragorosa quello che sembrava un normalissimo pomeriggio autunnale: CR7 ha contratto il virus, sta bene, è asintomatico e in isolamento. Positività emersa al tampone numero sei effettuato nei sette giorni precedenti, con Cristiano che diventa il terzo giocatore contagiato dopo Lopes e Fonte degli scorsi giorni. Il primo della nuova stagione invece per la Vecchia Signora dopo Rugani, Matuidi e Dybala dello scorsa. Una doccia fredda per il giocatore e per la Juventus che perde quantomeno sicuramente per Crotone e per l’esordio in Champions League di Kiev il suo miglior giocatore. E in dubbio c’è anche il big match contro il rivale storico Leo Messi del prossimo 28 ottobre: infatti per l’UEFA è necessaria la riscontrata negatività di un giocatore con una settimana di anticipo rispetto alla gara per consentirgli di scendere in campo.

CR7 RESTA IN PORTOGALLO - La positività obbliga Cristiano Ronaldo a restare in isolamento fino alla negatività del prossimo tampone. Isolamento che ha iniziato non appena ricevuto l’esito del test all’interno dell'hotel del settore giovanile nel centro federale portoghese di Lisbona, come testimoniato dalle immagini che ritraggono l’ex Real Madrid sul terrazzo della stanza, rese note proprio dalla federazione lusitana. Cristiano Ronaldo è destinato a restare nella struttura fino all’esito negativo del tampone con il prossimo test che verrà effettuato nel fine settimana: l'eventuale negatività gli permetterebbe di programmare il rientro a Torino nelle ore successive. In Portogallo la quarantena è di 14 giorni, quattro in più rispetto all'attuale tempistica italiana. C'è però una legge che non permette al governo di trattenere sul suolo portoghese l'individuo in casi come questi. Nessun obbligo, di conseguenza, di restare in loco ma volontà, quantomeno per i prossimi giorni di non muoversi dal posto. In attesa di ripartire e tornare a fare quello che ha sempre fatto: regnare sul rettangolo verde.