Dolcetto o scherzetto? La Lazio bussa a casa del Diavolo

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è ancora dato sapere quale maschera indosserà la Lazio domenica a San Siro contro il Milan. Se avrà quella aggressiva usata col Torino, quella cinica vista a Firenze oppure quella bella ma poco concreta che mette il più delle volte (l’ultima a Glasgow). Non è solo una questione di aspetto ma di forma e sostanza. Averne una piuttosto che un’altra fa tutta la differenza del mondo. Inzaghi lo sa e in questi giorni sta cercando di preparare al meglio la sua creatura per il posticipo di domenica sera. Tre giorni dopo Halloween, la Lazio andrà a bussare alla porta della casa del Diavolo rossonero. “Dolcetto o scherzetto?”. Dove per dolcetti si intendono i punti, pesanti, per entrambe le squadre. La classifica recita biancocelesti (5°) a 18, rossoneri sotto a 13. Dunque difficilmente il Milan, in un periodo di crisi, li concederà facilmente alla Lazio, che quindi dovrà ricorrere all’opzione due. Lo scherzetto, alias vittoria (o pareggio) nel territorio avversario. Un campo ostico, dove dal 3 settembre 1989 questa sfida non finisce col segno «2».

Fare risultato nella tana rossonera sarebbe la ciliegina sulla torta di un tour de force che sulla carta metteva paura. Invece sono arrivati già 7 punti, frutto del pareggio con l’Atalanta e della doppia vittoria contro Fiorentina e Torino. Continuità è la parola ricorrente a Formello, non a caso mercoledì su questo verteva la prima domanda posta a Inzaghi nella conferenza stampa post partita. È da poco più di un anno che la Lazio non vince tre partite consecutive in Serie A: 13 mesi fa, a settembre, ci riuscì battendo Frosinone, Empoli e Genoa. Poi si è sempre fermata a due. Se si vuole sognare la Champions, c’è bisogno di migliorare questa statistica. “Dobbiamo continuare a proporre e credere in quello che facciamo”, dice in continuazione il tecnico, consapevole che quando la sua squadra gira, è difficilmente arginabile. Dopo l’Atalanta (163), è la squadra che in Serie A calcia di più. In Italia, poi, nessuno ha vinto 2 partite come i biancocelesti con 4 gol di scarto: in Europa solo PSG e City (con 3) hanno fatto meglio. Numeri da confermare a San Siro per non vanificare gli sforzi appena compiuto. “Dolcetto o scherzetto?”. E la Lazio allora non dovrà sbagliare maschera, perché con il Diavolo è meglio non scherzare mai, a maggior ragione tre giorni dopo Halloween.