Domani Ajax-Juve, i convocati: out Chiellini e Emre Can, c'è CR7

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro l'Ajax valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Assenti sia Chiellini che Emre Can, presente invece Cristiano Ronaldo.

Portieri - Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori - De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Spinazzola.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Matuidi, Bentancur, Nicolussi Caviglia.

Attaccanti - Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Kean, Bernardeschi.