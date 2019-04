Domani Arsenal-Napoli, Emery: "Grande rispetto per Ancelotti"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

In conferenza stampa, il tecnico dell'Arsenal Unai Emery ha parlato così della sfida con Ancelotti, in cui ballano per sei coppe europee (tre Europa League per l'ibetico, tre Champions per l'italiano): "Ho grande rispetto per Ancelotti, ha grande esperienza. Le mie sfide arrivano ogni giorno, io non penso a ciò che ho fatto in passato ma in questo momento alla mia carriera con l'Arsenal. Per noi questo sarà davvero un test difficile, hanno grandi giocatori".