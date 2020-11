Domani Atalanta-Liverpool, classifiche a confronto: la Dea è partita bene, i Reds ancora meglio

Dodici punti in sei giornate di campionato (quarto posto), quattro in due di Champions League (secondo posto): l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha avuto sicuramente una partenza all'insegna della continuità, con qualche passo falso sì (vedi i ko con Sampdoria e Napoli), ma comunque positiva sia in termini di risultati che di punti in classifica. Ha fatto ancora meglio, però, la sua prossima avversaria europea, il Liverpool di Jurgen Klopp, in testa sia alla Premier League con 16 punti conquistati in sette partite sia in Champions con 6 punti in due gare disputate contro Midtjylland e Ajax.

Numeri esaltanti, da entrambe le parti, che la dicono lunga sul big match atteso al "Gewiss Stadium" di Bergamo domani sera alle ore 21: una sfida già decisiva per stabilire una (prima) gerarchia nei piani alti del Gruppo D.