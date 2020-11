Domani Atalanta-Liverpool, come ci arrivano i Reds? 4 vittorie di fila, 36 gol fatti ma 28 subiti

Vigilia di Champions League in casa Atalanta: domani la squadra di Gasperini riceverà infatti la visita del Liverpool di Klopp nel terzo turno della fase a gironi. Come arrivano i Reds a questo appuntamento? Reduci dalla vittoria per 2-1 col West Ham di sabato (reti di Salah su rigore e Diogo Jota), la quarta consecutiva tra Premier League e Champions, e forti del primo posto in classifica in ambedue le competizioni.

Il bilancio del Liverpool nel 2020-2021 :

12 partite giocate

8 vittorie

1 pareggio

3 sconfitte

36 gol fatti

28 gol subiti

25 punti

2,08 media punti