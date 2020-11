Domani Atalanta-Liverpool, tutti i numeri stagionali dei Reds: oggi primi in tutte le competizioni

Cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta in campionato, due vittorie su due in Champions League. Se escludiamo le tre cocenti sconfitte con Arsenal (finale Community Shield e ottavi di finale EFL Cup, entrambe ai rigori) e Aston Villa (durissimo ko per 7-2), difficilmente ci sarebbe potuto essere un avvio migliore per il Liverpool in questo 2020-2021. Il campione in carica di Premier League, domani sera a Bergamo, sfiderà infatti l'Atalanta da primo in classifica in entrambe le competizioni, rispettivamente con 16 e 6 punti.

Reduce dalla vittoria per 2-1 di sabato col West Ham, la truppa di mister Klopp tra campionato e coppe in questa stagione ha già disputato dodici partite, con otto vittorie, un pareggio e tre sconfitte. 36 i gol fatti, a conferma ulteriore della strepitosa potenza offensiva dei Reds, e 28 quelli subiti. 2,08 la media punti dell'allenatore tedesco, mentre il capocannoniere della squadra è il solito Mohamed Salah, già autore di otto reti. La nota dolente? Il grave infortunio al ginocchio di Virgil van Dijk nel derby con l'Everton di Ancelotti.