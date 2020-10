Domani Bologna-Cagliari, i convocati di Mihajlovic: presenti i giovani Rabbi, Rocchi e Arnofoli

Oltre ai "soliti" Poli, Medel, Dijks e Skov Olsen, Mihajlovic dovrà rinunciare anche a Mbaye e Sansone per la sfida al Cagliari, entrambi per infortunio. Ancora aggregato Rabbi dalla Primavera, con lui i compagni Rocchi e Arnofoli: questi i convocati del tecnico serbo per la sfida ai sardi, in programma al Renato Dall'Ara alle 15.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski, Breza.

Difensori: Calabresi, De Silvestri, Denswil, Hickey, Danilo, Arnofoli, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg.

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Rocchi, Vignato, Rabbi.