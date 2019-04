Domani Bologna-Empoli, Andrezzoli: "Sarà un match fondamentale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata di conferenza stampa per Aurelio Andreazzoli. L'allenatore dell'Empoli ha presentato la sfida contro il Bologna, partita fondamentale in chiave salvezza: "E’ una gara fondamentale, come lo sono le altre. La squadra sta bene, i fatti dicono che anche contro la Spal abbiamo fatto una gran partita. Ho rifatto i complimenti alla squadra, ci siamo mentalmente ma non del tutto fisicamente. L’allenamento di oggi sarà decisivo".

Terzultimo in classifica, l'Empoli ha quattro punti di svantaggio dall'Udinese ed è a -5 dal Bologna: "I numeri dicono sempre la verità, la squadra con Mihajlovic ha fatto bene e un motivo c’è di sicuro. Lui ha dato un bell'impulso, ma parliamo comunque di una squadra che ha grandi valori. Sarà una sfida stimolante, in un ambiente straordinario perché sarà tutto esaurito", le parole di Andreazzoli riportate da 'Empolichannel'.