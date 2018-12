Domani Cagliari-Roma, i convocati di Di Francesco: giallorossi decimati

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito la lista dei calciatori convocati dall'allenatore della Roma Eusebio Di Francesco in vista della sfida di domani contro il Cagliari valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Emergenza a centrocampo e non solo per l'allenatore giallorosso che ha gli uomini contati.

Portieri - Olsen, Fuzato, Mirante.

Difensori - Lu. Pellegrini, Juan Jesus, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti - Cristante, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti - Perotti, Schick, Under, Kluivert, D'Orazio.