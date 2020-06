Domani Comitato Presidenza FIGC: alle 10.30 si discuterà di playoff, playout e algoritmo

Playoff, playout e algoritmo: saranno alcuni dei più importanti argomenti del giorno della riunione fissata per domattina. Alle 10:30 di domani giovedì 4 giugno, si riunirà il Comitato di Presidenza FIGC di cui fanno parte il presidente Gravina, il vicepresidente vicario Sibilia, Claudio Lotito per la Lega di Serie A, Ghirelli per la Lega Pro, Beretta per le componenti tecniche. Alle 15 invece si riuniscono i club di A femminile per decidere l’eventuale ripartenza. Tornando ai maschi, il passo successivo sarà l'Assemblea di Lega dei club, programmata per venerdì mattina.