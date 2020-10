Domani è vigilia Champions per l'Inter: spauracchio Shakhtar per Conte, il programma

Definito il programma della vigilia relativo alla partita di martedì tra Shakhtar Donetsk e Inter, valida per il matchday 2 della Champions League 2020-2021. Per quel che riguarda l'Inter, la formazione di Antonio Conte si allenerà domani mattina alle 10.30 ad Appiano Gentile, poi partenza per Kiev dove alle 18.30 ora italiana avrà luogo, nella sala stampa dell'Olimpiyskiy National Sports Complex, la conferenza di Antonio Conte in compagnia di un giocatore, preceduta, un'ora prima, dalle parole del tecnico dello Shakhtar Luis Castro sempre nel ventre dello stadio della capitale.