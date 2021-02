Domani Fiorentina-Inter, Bonaventura: "Il 6-0 di Napoli uno schiaffo che ci ha svegliato"

"Per vincere serve la prestazione perfetta da parte di tutti e magari sperare di non trovare i nerazzurri al 100%". Parla così a Sky Sport, Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, in vista della gara contro l'Inter in programma domani: "Il 6-0 incassato contro il Napoli è stata una brutta partita, difficile da digerire, è stato uno schiaffo che ci ha un po' svegliato sotto alcuni aspetti, ma a volte dalle sconfitte si può imparare molto".

Ribery - "Il gol contro il Crotone - prosegue Bonaventura - è stato bello perché ho fatto tutto molto velocemente, la palla mi è arrivata addosso, l'ho controllata e poi ho dovuto tirare subito, ma come azione è stata sicuramente più bella quella che ha portato al gol Ribery contro il Torino, mi ha dato una soddisfazione maggiore. Lui sa quello che deve fare, ha sempre il tempo giusto, quando ha la palla tra i piedi difficilmente sbaglia la giocata o l'idea, si vede che ha il calcio nel sangue".

Nazionale - "La Nazionale è qualcosa di meraviglioso, le emozioni che si provano con la maglia azzurra sono fantastiche. Il gruppo è bellissimo, c'è davvero un'atmosfera stupenda, il mister ha creato qualcosa di veramente bello, stiamo molto bene tra noi", conclude Bonaventura.