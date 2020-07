Domani Genoa-Lecce, Nicola si gioca tutto. In programma anche un faccia a faccia con Preziosi

Il Genoa si avvia al duello finale. Dopo la sfida contro il Lecce di domani ci saranno altre quattro gare - sottolinea Il Secolo XIX - ma è evidente che lo scontro diretto avrà grande peso. Si gioca domenica, chi vince può dare una bella spallata, anche dal punto di vista psicologico, all'avversario.

"Non ci sono altre storie o altre considerazioni da fare se non continuare a credere che raggiungeremo il nostro obiettivo", ha detto il tecnico Nicola dopo il ko contro il Torino. Non c'è tempo per fermarsi a pensare, ma è tempo di confronti tra il tecnico e il presidente Preziosi. Chi lo conosce bene - si legge - lo descrive molto preoccupato per quanto accaduto a Torino e per la situazione di classifica. Però fiducioso di potercela ancora fare a ottenere la salvezza, l'ennesima dopo una stagione piena di errori. È nei programmi un faccia a faccia con l'allenatore e poi una visita alla squadra, con partenza da Forte dei Marmi, per parlare con i giocatori nella marcia di avvicinamento alla partita di domani sera. Gara da non sbagliare, per iniziare nel migliore dei modi il duello finale.È una sfida in cui Nicola si gioca tanto, forse tutto.